США и союзники били по радарам и местам запуска баллистических ракет в Йемене, — уточнили в Пентагоне

По словам Ллоайда Остина, удары были направлены на объекты, связанные с беспилотными летательными аппаратами, а также места запуска баллистических и крылатых ракет и береговым радарам хуситов.

США и союзники избивали по объектам хуситов в Йемене, связанных с беспилотными летательными аппаратами, баллистическими и крылатыми ракетами, а также береговыми радарами. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, передает пресс-служба оборонного ведомства.

«В свете незаконных, опасных и дестабилизирующих нападений хуситов, поддерживаемых Ираном, сегодня военные США и Соединенного Королевства при поддержке Австралии и Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по военным объектам в контролируемых хуситами районах Йемена», - заявил Остин.

По его словам, удары были направлены на объекты, связанные с беспилотными летательными аппаратами, а также места запуска баллистических и крылатых ракет и береговым радарам хуситов.

«Мы без колебаний защитим наши силы, глобальную экономику и свободное движение законной торговли на одном из жизненно важных водных путей мира», - добавил Остин.

Как сообщалось, в ночь на 12 января Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли серию авиаударов по центрам хранения вооружения и базам для обучения хуситов в Йемене.

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