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Коли ти зареєструвався як лобіст, то отримуєш гарантії проходити в органи влади, спілкуватися із чиновниками, депутатами, міністрами, - Денис Маслов пояснив суть законопроекту про лобіювання

«Законопроект про доброчесне лобіювання врегульовує наступне: якщо якісь особи, маючи свій приватний інтерес, хочуть вплинути на ухвалення нормативно-правового акту, то вони підходять до відповідних ініціаторів, авторів, депутатів, чиновників і спілкуються, переконують. Це може бути й нормативний акт, прийнятий органами місцевого самоврядування», - пояснив Денис Маслов.

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  1. У світі

США та Британія завдали авіаударів по хуситах у Ємені: атаку підтвердив Джо Байден, відео

08:01, 12 січня 2024
Удари є прямою відповіддю на безпрецедентні напади хуситів на міжнародні морські судна в Червоному морі.
США та Британія завдали авіаударів по хуситах у Ємені: атаку підтвердив Джо Байден, відео
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В ніч на 12 січня Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали серію авіаударів на центри зберігання озброєння та бази для навчання хуситів у Ємені. Про це повідомляє  Reuters. 

Зазначається, Сполучені Штати та Великобританія почали завдавати ударів по цілям, пов'язаним із повстанцями-хуситами в Ємені.

Повідомляється, що це перші удари по підтримуваному Іраном угрупованню з того часу, як воно почало атакувати міжнародне судноплавство в Червоному морі наприкінці минулого року.

Додається, що хусити, які контролюють більшу частину Ємену, націлилися на судноплавні шляхи Червоним морем, щоб продемонструвати свою підтримку палестинському ісламістському угрупованню ХАМАС. Ці напади порушили міжнародну торгівлю на ключовому маршруті між Європою та Азією, на який припадає близько 15% світового судноплавства. 

У свою чергу президент США Джо Байден підстердив авіаудари в Ємені, повідомляє Білий дім.

«Сьогодні, за моєю вказівкою, військові сили США разом із Сполученим Королівством та за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно завдали ударів по ряду цілей у Ємені, які використовували повстанці-хусити, щоб поставити під загрозу свободу судноплавства в одній із найважливіших водних артерій світу», - зазначив Байден.

За його словами, ці удари є прямою відповіддю на безпрецедентні атаки хуситів на міжнародні морські судна у Червоному морі, включаючи використання протикорабельних балістичних ракет.

Байден додав, що без вагань спрямує подальші заходи для захисту людей і вільного потоку міжнародної торгівлі.

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