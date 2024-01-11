Дружина Пєскова Тетяна Навка вкрала для свого льодового шоу пісню Христини Соловій: співачка судитиметься

Організатори вкрали пісню Христини Соловій «Тримай», а також легендарну композицію «Ніч яка місячна».

Фото: obozrevatel.com

Російська фігуристка та дружина путінського прессекретаря Дмитра Пєскова Тетяна Навка в грудні 2023 року презентувала шоу на льоду «Вечори на хуторі» за твором українського письменника Миколи Гоголя.

У виставі використали українські пісні, які переклали російською мовою. Зокрема, вкрали пісню Христини Соловій «Тримай», а також легендарну композицію «Ніч яка місячна».

Співачка на особистій сторінці в Instagram оголосила, що збирається судитися із крадіями її пісні.

«Це не перша крадіжка моїх творів рашистами. І йдеться не про крадіжку однієї пісні «Тримай». Йдеться про апропріацію (присвоєння) культурної спадщини українців. Я свідома того, що засудити винних буде нелегко», - написала вона.

Соловій закликала українців за кордоном допомогти їй з пошуком та встановленням юридичних осіб, причетних до шоу Навки.

«Українська пісня - це зброя. І це той випадок, коли ми повинні обʼєднуватись, аби відборонити своє», - наголосила вона.

Крім пісні Соловій, в шоу використані «Щедрик» Миколи Леонтовича, «Мелодія» Мирослава Скорика та пісня «Ніч яка місячна» на слова Михайла Старицького та музику Миколи Лисенка - у перекладі російською.

Виконавцями деяких пісень стали співачка-зрадниця Ані Лорак з російським співаком Олександром Панайотовим.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.