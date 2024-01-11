Жена Пескова Татьяна Навка украла для своего ледового шоу песню Христины Соловий: певица будет судиться

Организаторы украли песню Кристины Соловий «Тримай», а также легендарную композицию «Ніч яка місячна».

Фото: obozrevatel.com

Российская фигуристка и жена путинского пресс-секретаря Дмитрия Пескова Татьяна Навка в декабре 2023 года представила шоу на льду «Вечера на хуторе» по произведению украинского писателя Николая Гоголя.

В спектакле использовали украинские песни, которые перевели на русский язык. В частности, украли песню Христины Соловий «Тримай», а также легендарную композицию «Ніч яка місячна».

Певица на личной странице в Instagram объявила, что собирается судиться с ворами ее песни.

«Это не первое воровство моих произведений рашистами. И речь не о краже одной песни «Тримай». Речь идет об апроприации (присвоении) культурного наследия украинцев. Я осознаю, что осудить виновных будет нелегко», - написала она.

Соловей призвала украинцев за границей помочь ей с поиском и установлением юридических лиц, причастных к шоу Навки.

«Украинская песня – это оружие. И это тот случай, когда мы должны объединяться, чтобы отстоять свое», - подчеркнула она.

Кроме песни Соловий, в шоу использованы «Щедрик» Николая Леонтовича, «Мелодия» Мирослава Скорика и песня «Ніч яка місячна» на слова Михаила Старицкого и музыку Николая Лысенко – в переводе на русский.

Исполнителями некоторых песен стали певица-предательница Ани Лорак с российским певцом Александром Панайотовым.

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