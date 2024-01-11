Зеленский заявил, что основные положения проекта гарантий безопасности Украины могут быть обнародованы в ближайшее время

Работа по подготовке гарантий безопасности Украины продолжается по решению «большой семерки».

Основные положения проекта гарантий безопасности Украины могут быть обнародованы в ближайшее время. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риге.

«Мы начали работу по гарантиям безопасности. Очень непросто уходит. Но, думаю, мы в ближайшее время сможем продемонстрировать драфт обществам», - отметил глава государства.

«Не все, там есть закрытые нормы, непубличные. Но общие нормы сможем показать. Мне кажется, оценка этих вещей будет положительной», – сказал он.

Работа по подготовке гарантий безопасности Украины продолжается по решению «большой семерки», принятому на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

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