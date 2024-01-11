Зеленський заявив, що основні положення проєкту гарантій безпеки України можуть бути оприлюднені найближчим часом

Робота з підготовки гарантій безпеки України триває згідно з рішенням «великої сімки».

Основні положення проєкту гарантій безпеки України можуть бути оприлюднені найближчим часом. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на пресконференції в Ризі.

«Ми почали роботу щодо гарантій безпеки. Дуже непросто йде. Але, думаю, ми найближчим часом зможемо продемонструвати суспільствам драфт», - зазначив глава держави.

«Не все, там є закриті норми, непублічні. Але загальні норми зможемо показати. Мені здається, оцінка цих речей буде позитивною», - сказав він.

Робота з підготовки гарантій безпеки України триває згідно з рішенням «великої сімки», ухваленим на саміті НАТО у Вільнюсі у 2023 році.

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