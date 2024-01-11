Міжнародний валютний фонд оцінює можливу конфіскацію заморожених активів рф

Оцінки МВФ залежатимуть від того, які конкретні дії вживатимуться з боку країн, де розміщені заморожені кошти.

У Міжнародному валютному фонді вважають, що рішення про конфіскацію російських активів мають приймати самі країни, де розміщені заморожені кошти. Про це заявила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає «Укрінформ».

Вона додала, що Фонд стежить за дискусіями, щоб оцінити можливий вплив таких рішень на міжнародну фінансову систему.

«По-перше, маю сказати, що будь-які рішення, пов’язані з конфіскацією російських активів або накладенням податків на частку в цих активах, повинні прийматися на рівні відповідних органів влади країн (де розміщені заморожені активи РФ - ред.)», - відповіла представниця Фонду.

За словами Козак, МВФ стежить за поточними дискусіями, аби оцінити «потенційні економічні наслідки для будь-якої з країн-членів Фонду або наслідки для міжнародної валютної системи».

Козак додала, що оцінки МВФ залежатимуть від того, які конкретні дії вживатимуться з боку цих країн.

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