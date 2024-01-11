Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Собрание Днепровского райсуда Киева сообщило о незаконности обыска работниками ГБР судей, работников суда и посетителей и вмешательство в деятельность суда

Обыск в Днепровском райсуде Киева проводился безотлагательно без какого-либо судебного решения, а целью было получение следователем доступа к служебному компьютеру, который принадлежит и закреплен за помощником судьи Юлии Иваниной, - заявление собрания судей.

Кабмин официально отозвал свой законопроект об усилении мобилизации, - что дальше

Карточка законопроекта 10378 о мобилизации свидетельствует, что он официально отозван.

Высший совет правосудия утвердил новое штатное расписание, – сколько будут получать в ВСП

Председатель ВСП Григорий Усик доложил вопрос о новом штатном расписании ВСП, отметив, что размер вознаграждения члена ВСП теперь устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда, умноженного на 1,5.

Быстрее всего растет количество непригодных к военной службе – в Киеве и Полтавской области, - НАПК обнародовало статистику

При этом количество ограниченно пригодных по Киеву наибольшее в Печерском районе столицы, а непригодных – в Голосеевском.

БП ВС: надлежащим способом защиты прав арендодателя, который в этом спорном правоотношении считает, что зарегистрированное право аренды отсутствует, является его требование к лицу, за которым зарегистрировано право аренды, о признании отсутствующим права

Надлежащим способом защиты прав арендодателя, который в этих спорных правоотношениях считает, что зарегистрированное право аренды отсутствует, является его требование к лицу, за которым зарегистрировано право аренды, о признании отсутствующим права аренды - Большая Палата Верховного Суда учредила правовую позицию.

  1. В мире

Международный валютный фонд оценивает возможную конфискацию замороженных активов рф

21:05, 11 января 2024
Оценки МВФ будут зависеть от того, какие конкретные действия будут предприниматься со стороны стран, где размещены замороженные средства.
Международный валютный фонд оценивает возможную конфискацию замороженных активов рф
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

В Международном валютном фонде считают, что решение о конфискации российских активов должны приниматься сами странами, где размещены замороженные средства. Об этом заявила директор Департамента по коммуникациям МВФ Джулия Козак, передает «Укринформ».

Она добавила, что Фонд следит за дискуссиями, чтобы оценить возможное влияние подобных решений на международную финансовую систему.

«Во-первых, должен сказать, что любые решения, связанные с конфискацией российских активов или наложением налогов на долю в этих активах, должны приниматься на уровне соответствующих органов власти стран (где размещены замороженные активы РФ – ред.)», – ответила представительница Фонда.

По словам Козака, МВФ следит за текущими дискуссиями, чтобы оценить «потенциальные экономические последствия для любой из стран-членов Фонда или последствия для международной валютной системы».

Козак добавила, что оценки МВФ будут зависеть от того, какие конкретные действия будут предприниматься со стороны этих стран.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобилизация 2024: как реагировать военнообязанным на нарушения и как приготовиться к изменениям
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Старосєльцева
    Оксана Старосєльцева
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шапран
    Віктор Шапран
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Наталя Добреля
    Наталя Добреля
    суддя Господарського суду Харківської області