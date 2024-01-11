Международный валютный фонд оценивает возможную конфискацию замороженных активов рф

Оценки МВФ будут зависеть от того, какие конкретные действия будут предприниматься со стороны стран, где размещены замороженные средства.

В Международном валютном фонде считают, что решение о конфискации российских активов должны приниматься сами странами, где размещены замороженные средства. Об этом заявила директор Департамента по коммуникациям МВФ Джулия Козак, передает «Укринформ».

Она добавила, что Фонд следит за дискуссиями, чтобы оценить возможное влияние подобных решений на международную финансовую систему.

«Во-первых, должен сказать, что любые решения, связанные с конфискацией российских активов или наложением налогов на долю в этих активах, должны приниматься на уровне соответствующих органов власти стран (где размещены замороженные активы РФ – ред.)», – ответила представительница Фонда.

По словам Козака, МВФ следит за текущими дискуссиями, чтобы оценить «потенциальные экономические последствия для любой из стран-членов Фонда или последствия для международной валютной системы».

Козак добавила, что оценки МВФ будут зависеть от того, какие конкретные действия будут предприниматься со стороны этих стран.

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