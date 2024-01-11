В гидрокостюме и ластах: пограничники вытащили из ледяного Днестра мужчину, плывущего в Молдову, видео

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Верховный Суд обратился к главе ГБР Алексею Сухачеву по поводу обысков в Днепровском райсуде Киева, где заявили об их незаконности

Во время осмотра компьютера, по сообщению судьи Юлии Иваниной, следователь применял также свой мобильный телефон для фотографирования необъявленного полного текста решения и последующей отправки соответствующих фото неустановленному лицу через мессенджеры, однако такие действия в протоколе вообще не нашли отражения.

Член ВСП Роман Маселко еще в июне 2023 года обратился в НАБУ по поводу массового рассмотрения заявлений судьями об определении места жительства ребенка с отцом, что способствовало выезду мужчин за границу

Член Высшего совета правосудия Роман Маселко в июне 2023 г. рассказал НАБУ о возможной коррупции с рассмотрением судьями заявлений об определении места жительства ребенка с отцом, что в дальнейшем позволяло выезжать мужчинам за границу.

БП ВС определила, что является надлежащими требованиями, которые может заявить лицо – собственник земельного участка, на котором осуществлено самовольное строительство

Большая Палата Верховного Суда отступила от правового заключения КГС ВС относительно надлежащего способа защиты прав собственника земельного участка, на котором осуществлено самовольное строительство.

Большая Палата Верховного Суда рассмотрела дело экс-замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, который просил восстановить его в должности

Кассационный административный суд передал дело Сергея Семочко на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, поскольку, по мнению КАС ВС, это дело содержит исключительную правовую проблему.

Собранные об украинцах персональные данные будут хранить на серверах партнеров за рубежом, на это выделят 100 млн долларов, - нардеп Устинова о Реестре военнообязанных

Иностранные партнеры готовы выделить 100 миллионов долларов на то, чтобы обеспечить хранение персональных данных о военнообязанных украинцах на своих серверах, - Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта 10062 о сборе досье для принятия в целом.

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В гидрокостюме и ластах: пограничники вытащили из ледяного Днестра мужчину, плывущего в Молдову, видео

20:20, 11 января 2024
Пограничники перехватили мужчину лодкой и вытащили из ледяной воды.
В гидрокостюме и ластах: пограничники вытащили из ледяного Днестра мужчину, плывущего в Молдову, видео
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В Винницкой области пограничники вытащили из ледяного Днестра мужчину, который плыл к молдавскому берегу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

35-летний харьковчанин в гидрокостюме с ластами пытался вплавь добраться до Молдовы.

Плавник, начавший преодолевать дистанцию до берега сопредельного государства, вовремя обнаружил пограничный наряд. Чтобы предотвратить правонарушение и несчастный случай, стражи границы задействовали лодку и вытащили мужчину из воды. Мужчину сразу доставили в подразделение, где обогрели и напоили чаем.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дело направлено в суд.

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