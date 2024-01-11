В гидрокостюме и ластах: пограничники вытащили из ледяного Днестра мужчину, плывущего в Молдову, видео

Пограничники перехватили мужчину лодкой и вытащили из ледяной воды.

В Винницкой области пограничники вытащили из ледяного Днестра мужчину, который плыл к молдавскому берегу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

35-летний харьковчанин в гидрокостюме с ластами пытался вплавь добраться до Молдовы.

Плавник, начавший преодолевать дистанцию до берега сопредельного государства, вовремя обнаружил пограничный наряд. Чтобы предотвратить правонарушение и несчастный случай, стражи границы задействовали лодку и вытащили мужчину из воды. Мужчину сразу доставили в подразделение, где обогрели и напоили чаем.

За попытку незаконного пересечения границы в отношении него составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Дело направлено в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.