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  1. В мире

Президент Польши Анджей Дуда решил помиловать заключенных экс-главу МВД Каминского и его заместителя

20:06, 11 января 2024
Дуда заявил, что инициировал процедуру помилования по делу бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского и его экс-заместителя Мацея Осика.
Президент Польши Анджей Дуда решил помиловать заключенных экс-главу МВД Каминского и его заместителя
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Президент Польши Анджей Дуда решил во второй раз помиловать бывшего главу МВД Мариуша Каминского и его заместителя Мацея Вонсика, которые были задержаны и заключены по решению суда. Об этом он заявил на встрече в президентском дворце с супругами задержанных политиков, передает Укринформ.

Дуда отметил, что он не сомневается, что Каминский и Вонсик являются первыми политическими заключенными в Польше с 1989 года. По его словам, они были осуждены и попали в тюрьму за преследование коррупции в высших эшелонах власти.

Президент отметил, что он в 2015 году уже помиловал этих двух топ-чиновников, и этот акт был законным, однако Верховный суд подверг сомнению президентские компетенции.

Дуда сообщил, что жены Каминского и Вонсика попросили его помочь в скорейшем освобождении из заключения их мужей, особенно в условиях, когда они объявили голодовку.

«По их просьбе я решил, что начинаю процесс помилования», – подчеркнул Дуда.

Он добавил, что это помилование состоится в соответствии с законами и Конституцией страны.

Президент Польши сообщил, что первым шагом будет его обращение о помиловании к генпрокурору Польши Адаму Боднару. По словам главы государства, генпрокурор может приостановить исполнение наказания, следовательно Каминский и Вонсик может быть освобожден из заключения на период рассмотрения представления президента о помиловании.

Напомним, премьер Польши обвинил Дуду в укрывательстве осужденных экс-глав МВД.

Также сообщалось, что бывший руководитель Центрального антикоррупционного бюро Польши и экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объявил голодовку после задержания полицией. В свою очередь экс-замглавы МВД Польши Мацей Вонсик также объявил голодовку.

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