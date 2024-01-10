Экс-руководитель Центрального антикоррупционного бюро Польши Мариуш Каминьский объявил голодовку после задержания

Бывший руководитель аналога НАБУ в Польше назвал свое задержание политическим и объявил голодовку.

Источник фото: bbc.co.uk

Бывший руководитель аналога НАБУ в Украине – Центрального антикоррупционного бюро Польши и экс-министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский 10 января объявил голодовку после задержания полицией, передает RMF24.

Так, 20 декабря 2023 года Каминского вместе со его бывшим заместителем Мацеем Вонсиком приговорили к 2 годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом, касающимся периода, когда Каминский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро (ЦБА), а Вонсик был его заместителем. Дело было связано с т. н. «земельным скандалом» — переводом земли из категории сельскохозяйственной в категорию коммерческой за взятки. Бюро пыталось доказать, что экс-лидер «Самообороны» и вице-премьер якобы брал взятки.

На данный момент Мариуш Каминский и Мацей Вонсик являются депутатами Сейма Польши от бывшей партии власти «Право и справедливость».

Каминьский и Вонсик отказывались признавать декабрьское решение суда на том основании, что Президент Польши Анджей Дуда уже помиловал их по этому делу еще в 2015 году, после первого приговора суда.

Однако затем помилование отменил Верховный суд Польши, и процесс по делу Каминьского и Вонсика был возобновлен. В конце декабря окружной суд в Варшаве признал обоих виновными в превышении полномочий во время руководства Центральным антикоррупционным бюро в рамках разбирательства о взятках и приговорил каждого к двум годам лишения свободы. Кроме того, Каминьскому и Вонсику запрещено в течение пяти лет занимать государственные посты. В последние дни Анджей Дуда неоднократно заявлял, что его решение о помиловании продолжает действовать.

9 января полиция Польши получила ордер на арест Каминского и Вонсика. Однако Дуда пригласил их в свой дворец на церемонию назначения новых советников президента. При этом, как сказал журналистам пресс-секретарь Дуды, самого президента в момент ареста во дворце не было — он был на другой церемонии.

Депутаты ненадолго вышли к журналистам, где заявили, что «если они попадут в тюрьму, то будут политзаключенными». «Президент хочет избежать этого любой ценой. Мы очень благодарны ему за это. Мы все еще являемся депутатами Сейма», – добавил Каминский.

После задержания на улицы Варшавы вышли около 300 человек. Они протестовали перед президентским дворцом и перед окружным управлением полиции. На демонстрации появился в том числе и соучредитель и председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

Мариуш Каминьский в заявлении на имя министра юстиции объявил голодовку с первого дня заключения.

Он заявил, что считает свое осуждение и действия по лишению его депутатского мандата актами политической мести. «Поэтому, как политический заключенный, с первого дня заключения я начинаю голодовку. Я требую немедленного освобождения из тюрьмы всех членов бывшего руководства Центрального антикоррупционного бюро Польши», – говорится в заявлении Каминского.

В свою очередь, заместитель министра юстиции Мария Эйхарт заявила, что «любой заключенный имеет право отказаться от еды и питья, если он так решит».

Автор: Наталья Мамченко

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