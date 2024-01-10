Екс-керівник Центрального антикорупційного бюро Польщі Маріуш Каміньський оголосив голодування після затримання

Колишній керівник аналогу НАБУ у Польщі назвав своє затримання політичним та оголосив голодування.

Джерело фото: bbc.co.uk

Колишній керівник аналогу НАБУ в Україні – Центрального антикорупційного бюро Польщі та екс-міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський 10 січня оголосив голодування після затримання поліцією, передає RMF24.

Так, 20 грудня 2023 року Камінського разом із його колишнім заступником Мацеєм Вонсіком засудили до 2 років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою, що стосується періоду, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро (ЦБА), а Вонсік був його заступником. Справа була пов'язана з т. зв. «земельним скандалом» - переведенням землі з категорії сільськогосподарської в категорію комерційної за хабарі. Бюро намагалося довести, що екс-лідер «Самооборони» та віце-прем'єр нібито брав хабарі.

На даний момент Маріуш Камінський та Мацей Вонсік є депутатами Сейму Польщі від колишньої партії влади «Право та справедливість».

Каміньський та Вонсік відмовлялися визнавати грудневе рішення суду на тій підставі, що Президент Польщі Анджей Дуда вже помилував їх у цій справі ще у 2015 році після першого вироку суду.

Однак потім помилування скасував Верховний суд Польщі, і процес у справі Каміньського та Вонсіка було відновлено. Наприкінці грудня окружний суд у Варшаві визнав обох винними у перевищенні повноважень під час керівництва Центральним антикорупційним бюро у рамках розгляду про хабарі та засудив кожного до двох років позбавлення волі. Крім того, Каміньському та Вонсіку заборонено протягом п'яти років обіймати державні пости. Останніми днями Анджей Дуда неодноразово заявляв, що його рішення про помилування продовжує діяти.

9 січня поліція Польщі отримала ордер на арешт Камінського та Вонсіка. Однак Дуда запросив їх до свого палацу на церемонію призначення нових радників президента. При цьому, як сказав журналістам речник Дуди, самого президента в момент арешту в палаці не було — він був на іншій церемонії.

Депутати ненадовго вийшли до журналістів, де заявили, що «якщо вони потраплять до в'язниці, то будуть політв'язнями». «Президент хоче уникнути цього за будь-яку ціну. Ми дуже вдячні йому за це. Ми все ще є депутатами Сейму», – додав Камінський.

Після затримання на вулиці Варшави вийшли близько 300 людей. Вони протестували перед президентським палацом та перед окружним управлінням поліції. На демонстрації з'явився, зокрема, і співзасновник та голова партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський.

Маріуш Каміньський у заяві на ім'я міністра юстиції оголосив голодування з першого дня ув'язнення.

Він заявив, що вважає своє засудження та дії щодо позбавлення його депутатського мандату актами політичної помсти. «Тому, як політичний ув'язнений, з першого дня ув'язнення я починаю голодування. Я вимагаю негайного звільнення з в'язниці всіх членів колишнього керівництва Центрального антикорупційного бюро Польщі», – йдеться у заяві Камінського.

У свою чергу, заступник міністра юстиції Марія Ейхарт заявила, що «будь-який в'язень має право відмовитися від їжі та пиття, якщо він так вирішить».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.