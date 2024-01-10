Рада прийняла за основу законопроєкт про організацію належного рівня медичного забезпечення ЗСУ

Згідно з документом, Міноборони на основі стандартів НАТО затверджує клінічні протоколи і стандарти надання домедичної та медичної допомоги.

Фото: tverezo.info

У середу, 10 січня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №10343 про організацію належного рівня медичного забезпечення ЗСУ.

За документ проголосувало 326 нардепів.

Згідно з документом, Міноборони на основі стандартів НАТО, стандартів, затверджених окремими державами-членами НАТО для сил безпеки й сил оборони затверджує:

- клінічні протоколи;

- табелі матеріально-технічного оснащення;

- стандарти надання домедичної та медичної допомоги на догоспітальному рівні під час ведення бойових дій та під час підготовки сил безпеки й сил оборони за призначенням;

- визначає порядок дотримання зазначених стандартів та здійснює нагляд за цим;

- за погодженням із Мінохорони здоров’я затверджує перелік і мінімальні вимоги та/або стандарти якості до спеціалізованих медвиробів, які військовослужбовці застосовують в умовах ведення бойових дій.

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