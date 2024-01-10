Бригадний генерал Сергій Собко залишає посаду заступника командувача Сил тероборони

Собко не уточнив причину своєї відставки.

Бригадний генерал ЗСУ Сергій Собко повідомив, що залишає посаду заступника командувача Сил тероборони. Про це він написав у Facebook.

Собко подякував своїм військовим командувачам за два роки досвіду та заявив, що пишається своїм внеском у створення та розвиток окремого роду сил ЗСУ.

Він не уточнив причину своєї відставки.

"З перших днів широкомасштабного вторгнення росіян було два найбільші виклики – навчити і забезпечити. Буквально за кілька тижнів Сили ТрО виросли з 10 до 100 тисяч людей", – зазначив Собко.

Також бригадний генерал додав, що ще одним викликом стала підготовка командирів, бо "потрібно було навчити тисячі людей, багато з яких були вчорашніми цивільними і військовий досвід здобували буквально в бою".

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