У центрі Києва чоловік осквернив ханукію: йому повідомили про підозру

Чоловік на осквернив монумент, який тимчасово встановили до відзначення іудейського свята «Ханука».

У Києві повідомили про підозру чоловіку, який осквернив ханукію, яка була встановлена на Майдані Незалежності до відзначення свята «Ханука». Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 35-річному жителю Київщини, який вчинив порушення рівноправності громадян залежно від національної, регіональної належності та релігійних переконань (ч. 1 ст. 161 КК України).

Згідно з матеріалами слідства підозрюваний, перебуваючи на площі Майдан Незалежності у грудні 2023 року, осквернив тимчасово встановлений до відзначення свята «Ханука» монумент, супроводжуючи свої дії висловлюваннями, спрямованими на розпалювання національної і релігійної ворожнечі та ненависті, образу почуттів у зв’язку з релігійними переконаннями.

У подальшому підозрюваний розповсюдив відео у «ТікТок».

Дані факти підтверджено висновком проведеної у ході досудового розслідування лінгвістичної експертизи.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

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