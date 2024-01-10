В центре Киева мужчина осквернил ханукию: ему сообщили о подозрении

Мужчина осквернил монумент, который временно установили к празднованию иудейского праздника «Ханука».

В Киеве сообщили о подозрении мужчине, который осквернил ханукию, установленную на Майдане Незалежности к празднованию «Ханука». Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 35-летнему жителю Киевщины, совершившему нарушение равноправия граждан в зависимости от национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений (ч. 1 ст. 161 УК Украины).

Согласно материалам следствия подозреваемый, находясь на площади Майдан Незалежности в декабре 2023 года, осквернил временно установленный к празднованию «Ханука» монумент, сопровождая свои действия высказываниями, направленными на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти, образа чувств в связи убеждениями.

В дальнейшем подозреваемый распространил видео в «ТикТок».

Данные факты подтверждены выводом проведенной в ходе досудебного расследования лингвистической экспертизы.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.