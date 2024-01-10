Верховная Рада одобрила законопроект о добропорядочном лоббировании за основу

Но общественных активистов он не коснется.

Источник фото: Верховная Рада

Верховная Рада 10 января приняла за основу законопроект Кабмина о добропорядочном лоббировании 10337. Напомним, Кабмин предлагает определить в законе о предотвращении коррупции, что к правонарушениям, связанным с коррупцией, относится также деяние, не содержащее признаков коррупции, но нарушающее требования, запреты и ограничения, установленные законом о добросовестном лоббировании.

Вносить предписания о нарушении требований законодательства по вопросам лоббирования поручат Нацагентству по предотвращению коррупции (НАПК), нового руководителя которого, как известно, отбирает конкурсная комиссия с участием международных экспертов.

Предписание будет вноситься НАПК руководителю соответствующего органа, предприятия, учреждения, организации по устранению нарушений законодательства, проведению служебного расследования, привлечению виновного к установленной законом ответственности.

Кабмин предлагается в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона обеспечить принятие Правил этического поведения субъектов лоббирования.

Вместе с тем деятельность общественных активистов не будет подпадать под определение лоббизма. Это четко акцентирует внимание Правительство и народные депутаты из фракции «Слуга народа».

Так, доработанный законопроект учитывает предложения, предоставленные коалицией общественных организаций, в частности, в части об адвокации. Адвокация не является лоббизмом и это четко зафиксировано в проекте Закона. Субъекты адвокации, в том числе общественные активисты, не попадут в Реестр прозрачности, куда будут вноситься данные о субъектах лоббирования.

Так, законопроект разграничивает:

Субъекты адвокации – граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства, непредпринимательские общества, которые в соответствии с законом неприбыльными организациями, общественные организации, не имеющие статуса юридического лица.

Субъект лоббирования – физическое или юридическое лицо, его работники, осуществляющие лоббирование в интересах клиента на основании договора о предоставлении услуг по лоббированию или в собственных интересах, сведения о которых внесены в Реестр прозрачности в установленном законодательством порядке.

Действие закона не будет распространяться на представительство внешнеполитических интересов дипломатическими учреждениями, деятельность медиа, а также политические партии.

Также действие закона не распространяется на деятельность, связанную с привлечением, использованием, мониторингом, предоставлением и использованием международной технической помощи, реализации проектов и программ международной технической помощи.

Дополнительно четко указано, что не будет считаться лоббированием адвокация, а также деятельность, которая ограничивается реализацией права на мирные собрания, участием в публичных консультациях и т. д.

Интересно, что также определен запрет быть субъектом лоббирования действующим чиновникам и бывшим чиновникам в течение 2 лет после увольнения.

Также отдельно отмечено, что адвокат, адвокатское бюро или адвокатское объединение не могут лоббировать по договору о предоставлении юридической помощи.

Пока не ясно, кто именно на практике может попасть в соответствующий реестр субъектов лоббирования, ведь закон фактически описывает только сами исключения.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов назвал этот законопроект «Лоббирование по-украински».

Также следует напомнить, что 25 декабря Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по нарушению законодательства в сфере лоббирования» №10373.

Им предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, предусматривающих:

дополнение административных взысканий запретом лоббирования;

наступление ответственности за осуществление лоббирования без регистрации;

ответственность за неподачу или несвоевременное представление отчета субъектом лоббирования, представление заведомо недостоверных сведений субъектом лоббирования в Реестр прозрачности, неподачу или несвоевременное представление в Национальное агентство по предотвращению коррупции заявления о прекращении осуществления лоббирования, осуществлении лоббирования в интересах может быть бенефициаром в соответствии с требованиями Закона «О добросовестном лоббировании и адвокации в Украине», или заключение субъектом лоббирования договора о предоставлении услуг по лоббированию с лицом, которое не может быть клиентом в соответствии с требованиями Закона Украины «О добросовестном лоббировании и адвокации в Украине»;

совершение действий или принятие решений в условиях конфликта интересов при лоббировании;

расширение полномочий работников НАПК путем предоставления им полномочий по составлению протоколов по вышеприведенным статьям.

Напомним, 12 декабря Еврокомиссия решила создать Реестр прозрачности организаций, чтобы «вывести на свет» скрытое влияние иностранного их лоббистов на политику в странах ЕС. Так, в Реестре прозрачности предлагается зарегистрировать субъекты, осуществляющие деятельность по представительству интересов от имени третьей страны. Государствам-членам будет предложено создать или адаптировать существующие национальные реестры для этой цели.

Также напомним, 20 сентября вступил в силу Закон «О правотворческой деятельности» (законопроект 5707), предусматривающий внесение Кабмином в течение 6 месяцев законопроекта о лоббизме и лоббистской деятельности.

Автор: Наталя Мамченко

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