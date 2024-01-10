Бригадный генерал Сергей Собко покидает пост заместителя командующего Сил терробороны

Собко не уточнил причину отставки.

Бригадный генерал ВСУ Сергей Собко сообщил, что покидает пост заместителя командующего Сил терробороны. Об этом он написал в Facebook.

Собко поблагодарил своих военных командующих за два года опыта и заявил, что гордится своим вкладом в создание и развитие отдельного рода сил ВСУ.

Он не уточнил причину отставки.

"С первых дней широкомасштабного вторжения россиян было два самых больших вызова – научить и обеспечить. Буквально за несколько недель Силы ТрО выросли с 10 до 100 тысяч человек", – отметил Собко.

Также бригадный генерал добавил, что еще одним вызовом стала подготовка командиров, потому что "нужно было научить тысячи людей, многие из которых были вчерашними гражданскими и военный опыт приобретали буквально в бою".

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