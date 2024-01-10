Рада приняла за основу законопроект об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения ВСУ

Согласно документу, Минобороны на основе стандартов НАТО утверждает клинические протоколы и стандарты предоставления домедицинской и медицинской помощи.

Фото: tverezo.info

В среду, 10 января, Верховная Рада приняла за основу законопроект №10343 об организации надлежащего уровня медицинского обеспечения ВСУ.

За документ проголосовало 326 нардепов.

Согласно документу, Минобороны на основе стандартов НАТО, стандартов, утвержденных отдельными государствами-членами НАТО для сил безопасности и сил обороны утверждает:

- клинические протоколы;

- табели материально-технической оснастки;

- стандарты предоставления домедицинской и медицинской помощи на догоспитальном уровне во время ведения боевых действий и подготовки сил безопасности и сил обороны по назначению;

- определяет порядок соблюдения указанных стандартов и осуществляет надзор за этим;

- по согласованию с Минздравом утверждает перечень и минимальные требования и/или стандарты качества к специализированным медизделиям, которые военнослужащие применяют в условиях ведения боевых действий.

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