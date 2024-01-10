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Екс-заступник голови МВС Польщі Мацей Вонсік також оголосив голодування

22:13, 10 січня 2024
Мацей Вонсік, якого напередодні затримана поліція, оголосив голодування на знак протесту.
Екс-заступник голови МВС Польщі Мацей Вонсік також оголосив голодування
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Як раніше повідомлялося, колишній керівник Центрального антикорупційного бюро Польщі та екс-міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Каміньський 10 січня оголосив голодування після затримання поліцією.

Згодом стало відомо, що колишній заступник голови МВС Польщі Мацей Вонсік, якого напередодні затримана поліція, також оголосив голодування на знак протесту. Про заявила дружина Вонсіка Рома, передає телеканал TV Republika.

За її словами, чоловік «також оголосив голодування».

 «Нашим синам було дуже важко, і він сказав, що так треба, і так просто треба робити», – розповіла вона.

Радник президента Польщі Станіслав Жарин написав у Twitter (X), що Вонсік «також розпочав голодування після того, як був незаконно ув'язнений».

Нагадаємо, прем’єр Польщі звинуватив Дуду в переховуванні засуджених ексочільників МВС.

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