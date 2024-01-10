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  1. У світі

«Припиніть спектакль», — прем’єр Польщі звинуватив Дуду в переховуванні засуджених ексочільників МВС

14:34, 10 січня 2024
Дональд Туск зазначив, що Маріуш Каміньський і Мацей Вонсік – законно засуджені політики, які не повинні бути вищими за закон.
«Припиніть спектакль», — прем’єр Польщі звинуватив Дуду в переховуванні засуджених ексочільників МВС
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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск звернувся до президента Анджея Дуда з проханням припинити захищати засуджених Маріуша Каміньського та Мацея Вонсіка. Глава польського уряду зазначив, що вони – законно засуджені політики, які не повинні бути вищими за закон. Про це повідомляє RMF24.

Також він заявив, що переховування засуджених  створює небезпечний прецедент. Він назвав цю ситуацію екстраординарною та закликав Дуду "припинити спектакль". 

За його словами, для адміністрації, прем’єра чи міністра внутрішніх справ немає інструкцій, як діяти, коли поліція має забрати засуджених осіб у місце ізоляції.

"Пане президенте, мій терміновий заклик: задля блага Польської держави ви маєте припинити цей спектакль, що веде нас до дуже небезпечної ситуації… Закликаю голову партії Качинського, президента Дуду, інших лідерів ПіС – ви будете нести повну відповідальність за це: за саботаж конституції, правових норм, ігнорування рішень суду та зловживання владою, яка у вас ще багато де збереглася задля приватних інтересів засуджених осіб", – заявив Туск.

Раніше ми писали, що Маріуш Каміньський оголосив голодування.

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