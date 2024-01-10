«Прекратите спектакль», — премьер Польши обвинил Дуду в укрывательстве осужденных экс-глав МВД

Дональд Туск отметил, что Мариуш Каминьский и Мацей Вонсик – законно осужденные политики, которые не должны быть выше закона.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к президенту Анджею Дуде с просьбой прекратить защищать осужденных Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика. Глава польского правительства отметил, что они – законно осужденные политики, которые не должны быть выше закона. Об этом сообщает RMF24.

Также он заявил, что укрывательство осужденных создает опасный прецедент. Он назвал эту ситуацию экстраординарной и призвал Дуду "прекратить спектакль".

По его словам, для администрации, премьера или министра внутренних дел нет инструкций, как поступить, когда полиция должна забрать осужденных в место изоляции.

"Господин президент, мой срочный призыв: ради блага Польского государства вы должны прекратить этот спектакль, который ведет нас к очень опасной ситуации… Призываю председателя партии Качинского, президента Дуду, других лидеров ПиС – вы будете нести полную ответственность за это: за саботаж конституции, правовых норм, игнорирование решений суда и злоупотребление властью, которая у вас еще многое сохранилась ради частных интересов осужденных лиц", – заявил Туск.

Ранее мы писали, что Мариуш Каминьский объявил голодовку.

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