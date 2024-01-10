В правительстве Польши выступили против продолжения беспошлинной торговли с Украиной

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский «принципиально против» продолжения беспошлинной торговли с Украиной.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский выступил против продолжения беспошлинной торговли с Украиной. Свою категоричность он выразил в письме еврокомиссару по вопросам торговли. Об этом сообщает RMF FM.

По его словам, полная либерализация торговли, введенная ЕС после начала войны, имела «контрпродуктивный эффект».

Министр заявил, что проблемы с чрезмерным импортом касаются не только зерновых, но и сахара, мяса птицы, яиц, мягких фруктов (особенно замороженной малины) и яблочного концентрата.

Секерский приводит пример сахара, импорт которого из Украины вырос в двадцать раз.

По его мнению, следует начать переговоры с Украиной «о постепенной взаимной либерализации, которая будет сопровождаться постепенной адаптацией украинского сельского хозяйства к стандартам и законодательству ЕС».

Польский Министр поддержал исключение сахара, мяса птицы и яиц из регламента свободной торговли ЕС и установления усиленных защитных положений.

В то же время, он анонсирует возвращение Польши к переговорам в рамках Координационной платформы ЕС, в которой принимают участие Украина, Еврокомиссия и соседние с Украиной страны «для поиска эффективных и приемлемых механизмов».

Предыдущее правительство отказалось от участия в этой Платформе в знак протеста против того, что Еврокомиссия не продлила эмбарго ЕС на украинское зерно.

Брюссель сейчас работает над постановлением о продолжении либерализации торговли с Украиной до июня 2025 года.

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