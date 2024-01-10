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В уряді Польщі виступили проти продовження безмитної торгівлі з Україною

14:35, 10 січня 2024
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський «принципово проти» продовження безмитної торгівлі з Україною.
В уряді Польщі виступили проти продовження безмитної торгівлі з Україною
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Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський виступив проти продовження безмитної торгівлі з Україною. Свою категоричність він висловив у листі до єврокомісара з питань торгівлі. Про це повідомляє RMF FM.

За його словами, повна лібералізація торгівлі, запроваджена ЄС після початку війни, мала «контрпродуктивний ефект».

Міністр заявив, що проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, але й «цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів (особливо замороженої малини) і яблучного концентрату».

Секерський наводить приклад цукру, імпорт якого з України зріс у двадцять разів.

На його думку, слід розпочати переговори з Україною «про поступову взаємну лібералізацію, що супроводжуватиметься поступовою адаптацією українського сільського господарства до стандартів і законодавства ЄС».

Польських міністр підтримав виключення цукру, м'яса птиці та яєць з регламенту вільної торгівлі ЄС і встановлення посилених захисних положень.

Водночас він анонсує повернення Польщі до переговорів у рамках Координаційної платформи ЄС, в якій беруть участь Україна, Єврокомісія та сусідні з Україною країни «для пошуку ефективних і прийнятних механізмів».

Попередній уряд відмовився від участі в цій Платформі на знак протесту проти того, що Єврокомісія не продовжила ембарго ЄС на українське зерно.

Як зазначається, Брюссель зараз працює над постановою про продовження лібералізації торгівлі з Україною до червня 2025 року.

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