Скандал із видачею віз у Польщі: у Сеймі хочуть допитати ексглаву МЗС і його заступника

Засідання комітету заплановане на третій тиждень січня.

Спеціальний комітет Сейму Польщі планує допитати колишнього міністра закордонних справ Збігнева Рау та його заступника Петра Вавжика у зв'язку з так званим «візовим скандалом». Про це заявив керівник комітету депутат Міхал Щерба, передає PAP.

Засідання комітету заплановане на третій тиждень січня.

Наразі члени комітеті готують графік роботи і пропозиції щодо доказів і списку свідків.

На питання, кого він хоче запросити як свідків, Щерба відповів, що має довгий список.

«Він, зрозуміло, включає головних героїв візового скандалу, якими були міністр Збігнев Рау, Петр Вавжик, а також ті особи, які відповідальні за активну участь у цій справі корупційного характеру», – додав Щерба.

Також комітет хоче розслідувати діяльність колишнього прем'єра Матеуша Моравецького, віцепрем'єра з питань безпеки Ярослава Качинського, а також причетність колишнього очільника МВС Маріуша Камінського.

Як відомо, скандал стосується виявлених випадків надання польських нібито трудових віз у посольствах в країнах Сходу за гроші, що насправді було схемою в’їзду на територію ЄС. У зв’язку з цим прокуратура оголосила підозри семи чинним і колишнім посадовцям.

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