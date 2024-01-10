Умови оплати праці держслужбовців держорганів, які провели класифікацію посад держслужби: роз’яснення НАДС

У НАДС пояснили питання встановлення надбавки за вислугу років та щодо зміни істотних умов державної служби.

Національне агентство України з питань державної служби оприлюднило роз’яснення щодо умов оплати праці державних службовців державних органів, які провели класифікацію посад державної служби.

У НАДС пояснили питання встановлення надбавки за вислугу років передбаченої пунктом 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» та щодо зміни істотних умов державної служби відповідно до статті 43 Закону України «Про державну службу».

Національне агентство зазначає, що у державних службовців державних органів, які провели класифікацію посад державної служби, не відбувається зміна істотних умов у частині системи оплати праці у 2024 році, оскільки пунктом 12 розділу «Прикінцеві положення» Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» визначено умови оплати праці державних службовців на 2024 рік.

Також НАДС повідомляємо, що за результатами проведення класифікації посад державної служби можливе зменшення розміру заробітної плати. У такому випадку про зміну розміру заробітної плати необхідно повідомляти конкретного державного службовця, якого ці зміни стосуються.

У такому разі при визначенні розміру заробітної плати (збільшення/зменшення) до розрахунку включаються виключно обов'язкові складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за вислугу років та надбавка за ранг) станом на 2023 рік та обов'язкові складові заробітної плати (посадовий оклад, надбавка за вислугу років та надбавка за ранг) станом на 2024 рік.

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