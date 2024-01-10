Условия оплаты труда госслужащих госорганов, которые провели классификацию должностей госслужбы: разъяснение НАГС

В НАГС объяснили вопрос установления надбавки за выслугу лет и изменения существенных условий государственной службы.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы обнародовало разъяснение относительно условий оплаты труда государственных служащих государственных органов, проведших классификацию должностей государственной службы.

В НАГС объяснили вопрос установления надбавки за выслугу лет предусмотренной пунктом 12 раздела «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» и изменения существенных условий государственной службы в соответствии со статьей 43 Закона Украины «О государственной службе».

Национальное агентство отмечает, что у государственных служащих государственных органов, которые провели классификацию должностей государственной службы, не происходит изменения существенных условий в части системы оплаты труда в 2024 году, поскольку пунктом 12 раздела «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» определены условия оплаты труда государственных служащих на 2024 год.

Также НАГС сообщает, что по результатам проведения классификации должностей государственной службы возможно уменьшение заработной платы. В таком случае об изменении размера заработной платы необходимо сообщать конкретному государственному служащему, к которому эти изменения относятся.

В таком случае при определении размера заработной платы (увеличение/уменьшение) в расчет включаются исключительно обязательные составляющие заработной платы (должностной оклад, надбавка за выслугу лет и надбавка за ранг) по состоянию на 2023 год и обязательные составляющие заработной платы (должностной оклад, надбавка за выслугу лет и надбавка за ранг по состоянию на 2024 год.

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