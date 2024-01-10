Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, когда заработает первая подземная школа в городе

Терехов показал видео строительства и подчеркнул, что работа продолжается, несмотря на вражеские обстрелы, морозы и непогоду.

В Индустриальном районе Харькова продолжается строительство первой подземной школы. Мэр Игорь Терехов прогнозирует, что обучение в первой подземной школе начнется уже в марте. Об этом он сообщил в Телеграм и показал видео строительства.

Терехов подчеркнул, что строительство идет по графику, несмотря на российские обстрелы города, морозы и непогоду.

"Сегодня уже смонтированы все бетонные конструкции, поэтому сейчас работа акцентирована на гидро- и теплоизоляции, проведении систем канализации, водопровода и установке вентиляции. Подрядчики обещают держать заданный темп, чтобы уже с марта мы смогли учить здесь наших детей", - рассказал мэр Харькова.

Напомним, что первоначально планировалось, что строительство первой подземной школы завершится в начале 2024 года.

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