АРМА инициирует расторжение договора с «Укрнафта» на управление сетью Glusco и активами «Татнефта»

В АРМА называют основной причиной необходимости прекращения договора управления – затягивание с подписанием актов приема-передачи активов АЗК Glusco, из-за чего в государственный бюджет не поступают необходимые средства.

Агентство по розыску и менеджменту активов инициирует перед Кабинетом Министров расторжение договоров с ПАО «Укрнафта» на управление сетью АЗК Glusco и активами «Татнафта». Об этом сообщает АРМА.

В ведомстве называют основной причиной необходимости прекращения договора управления – затягивание с подписанием актов приема-передачи активов АЗК Glusco, из-за чего в государственный бюджет не поступают необходимые средства.

В АРМА также считают, что "Укрнафта" затягивала с внесением документов в Антимонопольный комитет Украины для получения разрешения на концентрацию. АМКУ может принимать это решение до полугода.

«Вынуждена констатировать, что государственное предприятие, целью которого было не только сохранить экономическую стоимость, но и пополнить бюджет страны в условиях войны, не оправдало обоснованных ожиданий. В результате цель распоряжений Кабинета Министров Украины не выполнена, эффективность управления отсутствует, хотя арестованные АЗС функционируют», - отметила глава АРМА Елена Дума.

В случае принятия соответствующего правительственного решения АРМА будет инициировать отбор нового управляющего сетью Glusco, который обеспечит надлежащий баланс государственных и частных интересов и организует прогнозируемую, прозрачную и прибыльную деятельность арестованных АЗК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.