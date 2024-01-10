Выбивали деньги, проводили незаконные обыски и задержания: в Днепре будут судить полицейских

Одного потерпевшего они заставили перечислить 9 тысяч долларов, а у другого силой требовали криптовалюту.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Днепре будут судить троих полицейских, которые выбивали деньги, проводили незаконные обыски и задержания. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Расследование установило, что обвиняемые провели ряд незаконных обысков у местных жителей, занимавшихся операциями с криптовалютой.

Одного из потерпевших они незаконно задержали и доставили в управление полиции. Угрожая уголовной ответственностью за якобы незаконную деятельность, заставили перечислить 9 тыс. долл. США. У другого потерпевшего, применив физическую силу, требовали криптовалюту. Опасаясь за свою жизнь, мужчина перечислил 5 тыс. долл. США.

Прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении трех полицейских по фактам превышения власти.

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