Вибивали гроші, проводили незаконні обшуки та затримання: у Дніпрі судитимуть поліцейських

Одного потерпілого вони змусили перерахувати 9 тисяч доларів, а в іншого силою вимагали криптовалюту.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Дніпрі судитимуть трьох поліцейських, які вибивали гроші, проводили незаконні обшуки та затримання. Про це повідомили у обласній прокуратурі.

Розслідування встановило, що обвинувачені провели ряд незаконних обшуків у місцевих мешканців, які займались операціями з криптовалютою.

Одного із потерпілих вони незаконно затримали та доставили до управління поліції. Погрожуючи кримінальною відповідальністю за нібито незаконну діяльність, змусили перерахувати 9 тис дол США. В іншого потерпілого, застосувавши фізичну силу, вимагали криптовалюту. Побоюючись за своє життя, чоловік перерахував 5 тис дол США.

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох поліцейських за фактами перевищення влади.

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