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  1. В Україні

АРМА ініціює розірвання договору з «Укрнафтою» на управління мережею Glusco і активами «Татнафти»

17:48, 10 січня 2024
У АМРА називають основною причиною необхідності припинення договору управління - затягування з підписанням актів приймання-передачі активів АЗК Glusco, через що до державного бюджету не надходять необхідні кошти.
АРМА ініціює розірвання договору з «Укрнафтою» на управління мережею Glusco і активами «Татнафти»
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Агентство з розшуку та менеджменту активів ініціює перед Кабінетом міністрів розірвання договорів із ПАТ «Укрнафта» на управління мережею АЗК Glusco та активами «Татнафти». Про це повідомляє АРМА.

У відомстві називають основною причиною необхідності припинення договору управління - затягування з підписанням актів приймання-передачі активів АЗК Glusco, через що до державного бюджету не надходять необхідні кошти.

У АМРА також вважають, що «Укрнафта» затягувала з внесенням документів до Антимонопольного комітету України для отримання дозволу на концентрацію. АМКУ може ухвалювати це рішення до півроку.

«Вимушена констатувати, що державне підприємство, діяльність якого мала на меті не тільки зберегти економічну вартість, але й поповнити бюджет країни в умовах війни, не виправдало обґрунтованих очікувань. У результаті мета розпоряджень Кабінету Міністрів України не виконана, ефективність управління відсутня, хоча арештовані АЗС функціонують», - зазначила голова АРМА Олена Дума.

У разі ухвалення відповідного урядового рішення АРМА ініціюватиме відбір нового управителя мережею Glusco, «який забезпечить належний баланс державних та приватних інтересів й організує прогнозовану, прозору та прибуткову діяльність арештованих АЗК».

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