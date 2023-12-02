В Харькове будут первую школу «под землей»: работы планируют окончить в начале 2024 года, — Терехов

В подземной школе в две смены смогут учиться около 900 детей.

Фото: Думка

В Харькове строят первую подземную школу, в которой в две смены смогут учиться около 900 детей. Работы планируется завершить в январе 2024 года. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Рассчитываем, что в январе школу уже построим», - отметил Терехов.

По его словам, в помещениях метро, переоборудованных для обучения детей, сейчас учится более 2 тысяч детей.

«В сентябре, когда мы только запустили метрошколу, у нас было 800 учащихся, а сегодня там учатся 2108 школьников. Спрос очень велик, но возможности метрополитена, к сожалению, ограничены. Поэтому мы приступили к строительству настоящей школы под землей», - сказал Терехов.

Напомним, что в Харькове часть детей ходит на уроки очно, но занятия проходят на станциях метрополитена.

В Харькове представили классы для обучения в метрополитене.

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