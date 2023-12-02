Пенсии в Украине: кто не сможет получать выплаты в 2024 году

Чтобы стать пенсионером в 60 лет, нужно иметь 30 лет стажа.

В Украине в 2024 году изменятся требования к будущим пенсионерам по стажу. Сейчас назначают пенсию в 60 лет накопившим 30 лет стажа. В следующем году потребуется уже 31 год стажа, а тот, у кого его нет, будет вынужден работать до достижения 63 или 65 лет.

Требования к стажу поднимаются с 2017 года и будут расти в течение следующих 4 лет.

Какой нужен стаж для выхода на пенсию

Изменятся требования к тем, кто планирует уйти на пенсию в 63 года. Для этого нужно будет иметь такой трудовой стаж:

в 2023 году – 20-30 лет,

в 2024 году – 21-31 год,

в 2025 году – 22-32 года,

в 2026 году – 23-33 года,

в 2027 году – 24-34 года,

в 2028 году – 25-35 лет.

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, нужно иметь не менее 15 лет трудового стажа.

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