Кабмин продлил ежемесячные доплаты к пенсиям: кто их получит

Украинцы продолжат получать ежемесячную доплату к пенсии.

Фото: tsn.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Правительство продлило программу ежемесячных надбавок к пенсиям по возрасту. Об этом он сказал на заседании Кабмина 1 декабря.

По его словам, в ноябре пенсионерам выплатили пенсии на 57,8 млрд грн. Также будут дополнительные выплаты.

«Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет и больше, получат ежемесячную доплату к пенсии в размере 570 грн. Пенсионеры в возрасте 75-80 лет получат 456 грн, пенсионеры в возрасте 70-75 лет – дополнительные 300 грн ежемесячно», – объяснил Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр сообщил о продолжении совместной с ЮНИСЕФ программы поддержки для украинских семей. Она предусматривает выплаты малообеспеченным многодетным семьям в 8 прифронтовых районах Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

«Такие семьи смогут в течение трех месяцев получать по 3600 грн на взрослого и 6600 грн на ребенка», - добавил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, кто уже не уйдет на пенсию в 60 лет.

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