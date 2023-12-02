Смертельное ДТП в Киеве: пьяный водитель выехал на «встречку», погибли два человека

Погибли водитель и пассажир автомобиля, с которым столкнулся нетрезвый водитель.

Фото: полиция Киева

В Печерском районе Киева 1 декабря произошло смертельное ДТП. Нетрезвый водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем. Погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

«В полицию Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Старонаводницкой. По указанному адресу выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и медики», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что водитель автомобиля «Тойота», двигаясь по проезжей части на улице Старонаводницкой, выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с автомобилем «Рено».

Водитель и пассажир автомобиля «Рено» от полученных травм погибли на месте происшествия.

За рулем «Тойоты» находился гражданин другого государства, 1979 года рождения, по предварительной информации, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители задержали водителя «Тойоты», ему грозит до десяти лет заключения.

Фото: полиция Киева

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.