Смертельна ДТП у Києві: п’яний водій виїхав на «зустрічку», загинули двоє людей

Загинули водій і пасажир автомобіля, з яким зіткнувся нетверезий керманич.

Фото: поліція Києва

У Печерському районі Києва 1 грудня сталася смертельна ДТП. Нетверезий водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з іншим автомобілем. Загинули двоє людей. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

«До поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Старонаводницькій. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група із розслідування ДТП столичного главку та медики», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Тойота», рухаючись по проїжджій частині на вулиці Старонаводницькій, виїхав на зустрічну смугу руху, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем «Рено».

Водій і пасажир автомобіля «Рено» від отриманих травм загинули на місці події.

За кермом «Тойоти» перебував громадянин іншої держави, 1979 року народження, за попередньою інформацією, він був у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці затримали водія «Тойоти», йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Фото: поліція Києва

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