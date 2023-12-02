На Львівщині батька школярок оштрафували за те, що вони прогуляли 267 уроків

Чоловіку призначили штраф у 1700 гривень.

На Львівщині суд визнав чоловіка винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Його доньки прогуляли більше 200 уроків у школі. Про це повідомляє zaxid.net.

Суд оштрафував батька дівчат на 1700 грн.

Як повідомляється, йогодоньки протягом вересня – жовтня 2023 року пропустили 267 уроків у школі.

Правоохоронці склали щодо батька школярок протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків. Чоловік не прийшов на засідання суду, але подав заяву про визнання своєї провини.

Зазначається, що раніше чоловік притягували до відповідальності через неналежний догляд за дітьми.

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