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Верховний Суд висловився щодо дії закону в часі у триваючих правовідносинах

Якщо чинна на момент прийняття відповідного рішення владним суб`єктом норма визначала таке рішення як правомірне, то відсутні підстави визнавати їх у судовому порядку протиправними, навіть, якщо на момент розгляду справи в суді відбулися зміни в законодавстві і такі рішення суб`єкта владних повноважень вже не узгоджуються з вимогам закону.

Підсилити ГРД, припинити конкурси на посади суддів, запровадити нове кваліфоцінювання суддів та співбесіди для усіх кандидатів на посади суддів: список вимог послів США та ЄС

«Судово-юридичній газеті» став відомий текст фактичного ультиматуму депутатам Верховної Ради від послів США та ЄС.

Кандидати на посади суддів з резерву застерегли щодо закликів припинити конкурс до судів, відкрите звернення

Як вказують кандидати, заклики припинити конкурс у місцеві суди шляхом внесення змін до законопроекту направлені, насамперед, на дискредитацію та нівелювання результатів діяльності оновленої ВККС і, як наслідок, - підрив довіри до її оновленого складу.

Податкова повідомлятиме НАБУ про виявлені під час перевірок платників податків факти, які можуть свідчити про надання хабарів, - законопроект Кабміну

Уряд пропонує, аби Податкова служба повідомляла до НАБУ про обставини, які свідчать про надання хабарів бізнесом.

Нетривале перебування суддів у нарадчій кімнаті перед ухваленням рішення не може свідчити про порушення КПК, — Верховний Суд

Сторона захисту вважала, що тексти вироку та ухвали були складені за межами нарадчих кімнат, про що, на їх думку, свідчить незначна тривалість перебування суддів в нарадчій кімнаті.

  1. В Україні

На Львівщині батька школярок оштрафували за те, що вони прогуляли 267 уроків

22:21, 2 грудня 2023
Чоловіку призначили штраф у 1700 гривень.
На Львівщині батька школярок оштрафували за те, що вони прогуляли 267 уроків
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На Львівщині суд визнав чоловіка винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків. Його доньки прогуляли більше 200 уроків у школі. Про це повідомляє zaxid.net.

Суд оштрафував батька дівчат на 1700 грн.

Як повідомляється, йогодоньки протягом вересня – жовтня 2023 року пропустили 267 уроків у школі.

Правоохоронці склали щодо батька школярок протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків. Чоловік не прийшов на засідання суду, але подав заяву про визнання своєї провини.

Зазначається, що раніше чоловік притягували до відповідальності через неналежний догляд за дітьми.

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