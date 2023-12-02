Кабмін продовжив щомісячні доплати до пенсій: хто їх отримає

Українці продовжать отримувати щомісячну доплату до пенсії.

Фото: tsn.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Уряд продовжив програму щомісячних надбавок до пенсій за віком. Про це він сказав на засіданні Кабміну 1 грудня.

За його словам, у листопаді пенсіонерам виплатили пенсій на 57,8 млрд грн. Також будуть додаткові виплати.

«Пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, отримають щомісячну доплату до пенсії у розмірі 570 грн. Пенсіонери віком 75-80 років отримають 456 грн, пенсіонери віком 70-75 років – додаткові 300 грн щомісяця», – пояснив Шмигаль.

Крім того, прем’єр-міністр повідомив про продовження спільної з ЮНІСЕФ програми підтримки для українських родин. Вона передбачає виплати для малозабезпечених багатодітних сімей у 8 прифронтових районах Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

«Такі родини зможуть протягом трьох місяців отримувати по 3600 грн на дорослого та 6600 грн на дитину», – додав Шмигаль.

Раніше ми писали про те, хто вже не піде на пенсію в 60 років.

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