Пенсії в Україні: хто не зможе отримувати виплати у 2024 році

Щоб стати пенсіонером у 60 років, наразі потрібно мати 30 років стажу.

В Україні у 2024 році зміняться вимоги до майбутніх пенсіонерів щодо стажу. Наразі призначають пенсію у 60 років тим, хто накопичив 30 років стажу. Наступного року буде потрібно вже 31 рік стажу, а той, хто його не має, буде змушений працювати до досягнення 63 або 65 років.

Вимоги до стажу піднімаються з 2017 року і будуть ще зростати протягом наступних 4 років.

Який потрібен стаж для виходу на пенсію

Зміняться вимоги до тих, хто планує піти на пенсію в 63 роки. Для цього потрібно буде мати такий трудовий стаж:

у 2023 році – 20-30 років,

у 2024 році – 21-31 рік,

у 2025 році – 22-32 роки,

у 2026 році – 23-33 роки,

у 2027 році – 24-34 роки,

у 2028 році – 25-35 років.

Щоб вийти на пенсію в 65 років потрібно мати не менше 15 років трудового стажу.

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