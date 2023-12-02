У Харкові будують першу школу «під землею»: роботи планують закінчити на початку 2024 року, — Терехов

У підземній школі у дві зміни зможуть навчатися приблизно 900 дітей.

Фото: Думка

У Харкові будують першу підземну школу, в якій у дві зміни зможуть навчатися приблизно 900 дітей. Роботи планують завершити в січні 2024 року. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Розраховуємо, що в січні школу вже побудуємо», - зазначив Терехов.

За його словами, у приміщеннях метро, переобладнаних для навчання дітей, зараз навчається понад 2 тис. дітей.

«У вересні, коли ми тільки запустили метрошколу, у нас було 800 учнів, а сьогодні там навчаються 2108 школярів. Попит дуже великий, але можливості метрополітену, на жаль, обмежені. Тому ми розпочали будівництво справжньої школи під землею», - сказав Терехов.

Нагадаємо, що у Харкові презентували класи для навчання у метрополітені. Під землею навчатиметься понад тисяча школярів.

У Харкові частина дітей ходить на уроки очно, але заняття проходять на станціях метрополітену.

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