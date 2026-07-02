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Через пошкодження інфраструктури після атаки РФ не працюють реєстри НАЗК

11:28, 2 липня 2026
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Тимчасово відсутній доступ до ресурсів НАЗК, а саме сайту, реєстрів та порталу.
Через пошкодження інфраструктури після атаки РФ не працюють реєстри НАЗК
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У зв’язку з пошкодженням мережевої інфраструктури міста внаслідок масованого ракетного удару тимчасово відсутній доступ до ресурсів Національного агентства з питань запобігання корупції, зокрема до офіційного сайту, реєстрів та порталу.

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У відомстві зазначають, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням зв’язку.

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НАЗК війна

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