Через пошкодження інфраструктури після атаки РФ не працюють реєстри НАЗК

Тимчасово відсутній доступ до ресурсів НАЗК, а саме сайту, реєстрів та порталу.

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У зв’язку з пошкодженням мережевої інфраструктури міста внаслідок масованого ракетного удару тимчасово відсутній доступ до ресурсів Національного агентства з питань запобігання корупції, зокрема до офіційного сайту, реєстрів та порталу.

У відомстві зазначають, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням зв’язку.

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