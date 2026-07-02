Из-за повреждения инфраструктуры после атаки РФ не работают реестры НАПК

Временно отсутствует доступ к ресурсам НАПК, а именно сайту, реестрам и порталу.

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В связи с повреждением сетевой инфраструктуры города в результате массированного ракетного удара временно отсутствует доступ к ресурсам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, в частности к официальному сайту, реестрам и порталу.

В ведомстве отмечают, что ремонтные бригады уже работают над восстановлением связи.

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