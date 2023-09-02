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Як облаштували навчальні класи в метро Харкова, фото

11:56, 2 вересня 2023
У «метрошколі» облаштували кабінети для занять 60 класів.
Як облаштували навчальні класи в метро Харкова, фото
Фото: city.kharkov.ua
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У Харкові презентували класи для навчання у метрополітені. Під землею навчатиметься понад тисяча школярів. Про це повідомляє Харківська міська рада.

Як розповів міський голова Ігор Терехов, у «метрошколі» облаштували кабінети для занять 60 класів. Діти навчатимуться у дві зміни: з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00.

Класи «метрошколи» обладнали системи рекуперації повітря, освітлення та звукоізоляції. Терехов запевнив, що у ДСНС схвалили навчання у підземці та надали відповідні дозволи.

До станцій метро школярів у супроводі вчителів підвозитиме шкільний автобус. Для цього у місті розробили 34 маршрути. На станціях працюватимуть психологи та медики. Харчування дітей оплатили з міського бюджету.

«З 4 вересня тут стартують заняття для більш ніж однієї тисячі дітей. Це перший крок, і коли батьки побачать, які умови тут створені, кількість охочих, я впевнений, зростатиме», — зазначив Терехов. 

Фото: city.kharkov.ua

Нагадаємо, що у Харкові частина дітей ходитиме на уроки очно, але заняття проходитимуть не в школі, а на станціях метрополітену.

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