Як облаштували навчальні класи в метро Харкова, фото

У «метрошколі» облаштували кабінети для занять 60 класів.

Фото: city.kharkov.ua

У Харкові презентували класи для навчання у метрополітені. Під землею навчатиметься понад тисяча школярів. Про це повідомляє Харківська міська рада.

Як розповів міський голова Ігор Терехов, у «метрошколі» облаштували кабінети для занять 60 класів. Діти навчатимуться у дві зміни: з 9:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00.

Класи «метрошколи» обладнали системи рекуперації повітря, освітлення та звукоізоляції. Терехов запевнив, що у ДСНС схвалили навчання у підземці та надали відповідні дозволи.

До станцій метро школярів у супроводі вчителів підвозитиме шкільний автобус. Для цього у місті розробили 34 маршрути. На станціях працюватимуть психологи та медики. Харчування дітей оплатили з міського бюджету.

«З 4 вересня тут стартують заняття для більш ніж однієї тисячі дітей. Це перший крок, і коли батьки побачать, які умови тут створені, кількість охочих, я впевнений, зростатиме», — зазначив Терехов.