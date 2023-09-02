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  1. У світі

Індія запустить перший космічний апарат Aditya-L1 на Сонце

11:37, 2 вересня 2023
Індія відправить першу свою космічну місію на Сонце на відстань 1,5 млн км від Землі.
Індія запустить перший космічний апарат Aditya-L1 на Сонце
Джерело фото: Universe Today
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Після того, як індійський космічний апарат Vikram успішно передав перші наукові дані з Місяця, Індія вирішила сьогодні відправити свою першу місію зі спостереження за Сонцем, – повідомляє BBC.

Апарат Aditya-L1 стартував зі стартового майданчика в Шріхарікоті в суботу об 11:50 за індійським часом (06:20 за Гринвічем).

Він пролетить на відстань 1,5 млн км (932 000 миль) від Землі, тобто 1% від відстані Земля-Сонце.

Індійське космічне агентство заявляє, що ця подорож займе чотири місяці.

Перша космічна місія Індії з вивчення найбільшого об'єкта Сонячної системи названа на честь Сур'ї - індуїстського бога Сонця, також відомого як Адитья.

А L1 розшифровується як точка Лагранжа 1 - саме те місце між Сонцем і Землею, куди прямує індійський космічний апарат.

За даними Європейського космічного агентства, точка Лагранжа – це місце, де гравітаційні сили двох великих об'єктів, таких як Сонце і Земля, нівелюють одна одну, дозволяючи космічному апарату «зависати».

Як тільки Aditya-L1 досягне «місця стоянки», він зможе обертатися навколо Сонця з тією ж швидкістю, що й Земля, тобто супутник потребуватиме дуже мало палива для роботи.

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