Індійський космічний апарат Vikram передав перші наукові дані з Місяця

На поверхні Місяця були зафіксовані коливання температури, спостереження тривають.

Джерело фото: ISRO

Індійський посадковий апарат Vikram місії Chandrayaan-3 на Місяць, який 23 серпня приземлився поблизу південного полюса Місяця, успішно почав виконувати свою місію та згодом відправляти дані назад до штаб-квартири ISRO. У неділю Vikram надіслав свої перші спостереження, записані корисним вантажем надіслав свої перші спостереження, який він перевозив разом із місяцеходом Pragyan, – повідомляє Аsianews.

Так, ChaSTE зафіксував коливання температури на поверхні Місяця. ISRO поділився графіком, який показує різницю температур на поверхні Місяця та під нею.

На глибині 8 см корисний вантаж, прикріплений до посадкового модуля Vikram Chandrayaan-3, зафіксував низьку температуру (-) 10 градусів Цельсія. З поступовим підвищенням до поверхні можна було помітити підвищення температури. Над поверхнею графік показав відносний застій температури між 50-60 градусами Цельсія.

«Це перший такий профіль для південного полюса Місяця. Тривають детальні спостереження», – повідомили в космічному агентстві.

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