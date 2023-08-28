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Наполягання позивача, який перебуває в ЗСУ, на розгляді справи дозволяє не зупиняти провадження – КЦС ВС

10:06, 28 серпня 2023
Не можна зупиняти провадження у справі через перебування позивача в ЗСУ, якщо він наполягає на продовженні розгляду справи — КЦС ВС.
Наполягання позивача, який перебуває в ЗСУ, на розгляді справи дозволяє не зупиняти провадження – КЦС ВС
Джерело фото: odalug
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Інститут зупинення провадження у справі не може бути застосований з ініціативи відповідача на підставі того, що позивач перебуває в лавах Збройних Сил України, якщо позивач активно бере участь у розгляді справи та наполягає на завершенні її розгляду. Про це виснував Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду, – повідомляє пресслужба Верховного Суду.

Суд першої інстанції задовольнив вимогу працівника про поновлення на роботі, апеляційний суд відкрив провадження у справі й зупинив його за клопотанням роботодавця на підставі п. 2 ч. 1 ст. 251 ЦПК України, оскільки позивач був призваний на військову службу по загальній мобілізації.

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 251 ЦПК України, суд зобов’язаний зупинити провадження у справі в разі перебування сторони або третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, у складі ЗСУ.

КЦС ВС вказав, що учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається (ч. 1 ст. 44 ЦПК України).

До основних засад судочинства ч. 3 ст. 2 ЦПК України віднесено розумність строків розгляду справи судом, пропорційність, диспозитивність, змагальність сторін.

Приписи п. 2 ч. 1 ст. 251 ЦПК України мають на меті захист процесуальних прав учасника цивільного процесу, який перебуває у складі ЗСУ або інших утворених відповідно до закону військових формувань, що переведені на воєнний стан. Вони покликані забезпечити об’єктивний розгляд справи.

Провадження у справі підлягає зупиненню лише в разі наявності обставин, які перешкоджають її розгляду.

Апеляційний суд не звернув належної уваги на те, що позивач, присутній у судовому засіданні в залі суду, та його представник заперечували проти зупинення провадження у справі. У касаційній скарзі позивач також наполягав на розгляді апеляційним судом справи за його позовом про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, стягнення моральної шкоди.

Призваний на військову службу позивач активно брав участь у розгляді справи, наполягав на завершенні її апеляційного перегляду. Дії відповідача, який наполягав на зупиненні провадження у справі з апеляційного перегляду рішення, ухваленого не на його користь, з посиланням на обставини, з ним не пов’язані, не відповідають принципу добросовісності.

За таких обставин інститут зупинення провадження у справі не може бути застосований у цій справі на шкоду інтересам позивача, меті цього інституту та принципам цивільного судочинства.

Постанова Верховного Суду від 15 серпня 2023 року у справі № 174/760/21 (провадження № 61-8044св23).

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