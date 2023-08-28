Настаивание истца, находящегося в ВСУ, на рассмотрении дела позволяет не останавливать производство – КЦС ВС

Нельзя останавливать производство по делу из-за пребывания истца в ВСУ, если он настаивает на продолжении рассмотрения дела – КЦС ВС.

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Институт приостановления производства по делу не может быть применен по инициативе ответчика на основании того, что истец находится в рядах Вооруженных Сил Украины, если истец активно участвует в рассмотрении дела и настаивает на завершении его рассмотрения. Об этом вынес Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда, – сообщает пресс-служба Верховного Суда.

Суд первой инстанции удовлетворил требование работника о восстановлении на работе, апелляционный суд открыл производство по делу и остановил его по ходатайству работодателя на основании п. 2 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины, поскольку истец был призван на военную службу по общей мобилизации.

По предписаниям п. 2 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины, суд обязан приостановить производство по делу в случае пребывания стороны или третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, в составе ВСУ.

КЦС ВС указал, что участники судебного процесса и их представители должны добросовестно пользоваться процессуальными правами; злоупотребление процессуальными правами не допускается (ч. 1 ст. 44 ГПК Украины).

К основным принципам судопроизводства ч. 3 ст. 2 ГПК Украины отнесены разумность сроков рассмотрения дела судом, пропорциональность, диспозитивность, состязательность сторон.

Предписания п. 2 ч. 1 ст. 251 ГПК Украины имеют целью защиту процессуальных прав участника гражданского процесса, который находится в составе ВСУ или других образованных в соответствии с законом военных формирований, переведенных на военное положение. Они призваны обеспечить объективное рассмотрение дела.

Производство по делу подлежит приостановлению только в случае наличия обстоятельств, препятствующих его рассмотрению.

Апелляционный суд не обратил должного внимания на то, что истец, присутствующий в судебном заседании в зале суда, и его представитель возражали против приостановления производства по делу. В кассационной жалобе истец также настаивал на рассмотрении апелляционным судом дела по его иску о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, взыскании морального вреда.

Призванный на военную службу истец активно участвовал в рассмотрении дела, настаивал на завершении ее апелляционного пересмотра. Действия ответчика, который настаивал на приостановлении производства по делу по апелляционному пересмотру решения, принятого не в его пользу, со ссылкой на обстоятельства, с ним не связанные, не соответствуют принципу добросовестности.

При таких обстоятельствах институт приостановления производства по делу не может быть применен в этом деле в ущерб интересам истца, цели этого института и принципам гражданского судопроизводства.

Постановление Верховного Суда от 15 августа 2023 года по делу № 174/760/21 (производство № 61-8044св23).

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