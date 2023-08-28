Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
На сегодня критически важным вопросом является обеспечение Высшего совета правосудия дополнительным помещением полезной площадью 2173,1 кв м, – ВСП

С 2021 года Высший совет правосудия неоднократно поднимал, в частности перед Кабинетом Министров, вопрос необходимости обеспечения дополнительными помещениями.

В связи с увеличением количества судей ВАКС и работников аппарата на 2024 год Антикорсуд нуждается дополнительно в 101 млн грн, – ВСП

Высшему антикоррупционному суду нужно 101 млн грн в 2024 году для обеспечения увеличения численности судей и работников аппарата, – Высший совет правосудия обратился в Кабмин и Минфин.

Обвиняемый бегал по залу судебного заседания, обижал судью и угрожал ей, но с ним ничего поделать не смогли

Случаи нарушения порядка в судебных заседаниях продолжают фиксироваться в судах.

Верховная Рада предусмотрела новые полномочия для Шестого апелляционного админсуда в делах о финансировании политических партий

Дела по искам политических партий против НАПК относительно отказа или остановки предоставления государственного финансирования будет рассматривать Шестой апелляционный административный суд.

Нормативно-правовые акты НАБУ и директора ГБР будут подлежать государственной регистрации Минюстом

Соответствующие изменения предусмотрены законом о правотворческой деятельности, который Рада одобрила 24 августа.

  1. В мире

Во Франции запретили носить мусульманские платья-абая в школах

09:47, 28 августа 2023
Мусульманская традиционная одежда - проявление религиозных убеждений, а французская школа должна быть светской, – министр образования Франции.
Во Франции запретили носить мусульманские платья-абая в школах
Источник фото: АР
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Министр образования Франции Габриэль Атталь решил запретить носить традиционное мусульманское платье-абая, закрывающее все тело во французских государственных школах, заявив, что хочет установить «четкие правила на национальном уровне», – сообщает BFMTV.

Министр подчеркнул, что прямой запрет носить абаи приняли для того, чтобы на национальном уровне существовали понятные правила, на которые может ориентироваться администрация школы.

«Секуляризм – это свобода эмансипации через школу», – настаивал министр, как только его назначили на должность в конце июля.

Он заявил, что приход в школу в абаи является «религиозным жестом, направленным на проверку сопротивления Республики светскому святилищу, которым должна быть школа», пообещав быть «твердым в этом вопросе».

«Когда вы заходите в класс, вы не должны иметь возможности определить религию учеников, глядя на них», – отметил Габриэль Атталь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Людмила Губська
    Людмила Губська
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області