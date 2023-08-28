Во Франции запретили носить мусульманские платья-абая в школах

Мусульманская традиционная одежда - проявление религиозных убеждений, а французская школа должна быть светской, – министр образования Франции.

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Министр образования Франции Габриэль Атталь решил запретить носить традиционное мусульманское платье-абая, закрывающее все тело во французских государственных школах, заявив, что хочет установить «четкие правила на национальном уровне», – сообщает BFMTV.

Министр подчеркнул, что прямой запрет носить абаи приняли для того, чтобы на национальном уровне существовали понятные правила, на которые может ориентироваться администрация школы.

«Секуляризм – это свобода эмансипации через школу», – настаивал министр, как только его назначили на должность в конце июля.

Он заявил, что приход в школу в абаи является «религиозным жестом, направленным на проверку сопротивления Республики светскому святилищу, которым должна быть школа», пообещав быть «твердым в этом вопросе».

«Когда вы заходите в класс, вы не должны иметь возможности определить религию учеников, глядя на них», – отметил Габриэль Атталь.

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