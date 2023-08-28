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С 2021 года Высший совет правосудия неоднократно поднимал, в частности перед Кабинетом Министров, вопрос необходимости обеспечения дополнительными помещениями.

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  1. В Украине

Коррупция – это оружие, наравне с российскими ракетами, – Ирина Верещук

09:30, 28 августа 2023
Для преодоления коррупции необходимы глубокие системные изменения, – Ирина Верещук.
Коррупция – это оружие, наравне с российскими ракетами, – Ирина Верещук
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Коррупция это оружие, как и российские ракеты, с ней нужно бороться, как с врагом, заявила Вице-премьер-министр Ирина Верещук в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, пишет Миниинтеграции.

«Коррупция – это такое же оружие, как и российские ракеты, поэтому должны бороться с ней так, как боремся с врагом», – сказала Верещук.

По ее словам, россия в течение многих лет проникла коррупцией в Украину, устанавливая своих людей на ключевые должности.

«Однако, если украинское общество демонстрирует способность успешно бить оккупантов на фронте, то так же мы сможем бороться с коррупционерами внутри страны», сказала чиновница.

Согласно ее словам, громкие антикоррупционные дела свидетельствуют о твердой политической воле государства. Однако для достижения честного общества необходимы также глубокие системные изменения, которые дали бы украинцам возможность жить в честной стране. Первое, что следует сделать – это начать с себя: не брать взяток и не давать их.

«Самое главное в борьбе с коррупцией - это политическая воля. Она есть у Президента и Правительства. Поэтому мы будем бороться. Процесс очистки необратим!» – подчеркнула вице-премьер.

Напомним, Владимир Зеленский предложит законодателям приравнять коррупцию к госизмене на период военного положения

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